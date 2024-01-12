Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов львів’янина Володимира С. та скасував висновок ВЛК про його придатність до військової служби. Чоловік довів, що рішення ВЛК було прийнято протиправно.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у грудні 2023 року, Володимир С. звернувся до суду з позовом до ВЛК при Шевченківському районному ТЦК та СП Львова. Чоловік має вроджену ваду серця, на початку серпня 2023 він пройшов медичний огляд, але ВЛК визнала його придатним до військової служби. Володимир С. вважає висновок протиправним та сформованим без проведення належного огляду. На думку позивача, ВЛК не взяла до уваги усі обставини та його захворювання було кваліфіковано «більш легшим, ніж воно є».

Справу розглянув суддя Роман Брильовський. Він дослідив усі матеріали, зокрема довідку ВЛК, у якій було вказано «вроджена вада серця (ВВС) і двостулковий клапан аорти без порушення функції. Вітіліго». Водночас, згідно з випискою з медичної карти Володимира С., у нього є діагноз – вроджена вада серця: двостулковий аортальний клапан з мінімальними порушеннями функцій. Йому рекомендовано обмежити фізичні навантаження і приходити на огляд до кардіолога, сімейного лікаря, ендокринолога. Комісія не взяла до уваги огляд кардіолога 30 січня, під час якого було зафіксовано скарги позивача на дискомфорт в ділянці серця.

У довідці ВЛК відсутні будь-які посилання на огляд позивача кардіологом, ендокринологом. Представник ВЛК не надав суду доказів, що Володимира С. оглядали відповідні фахівці. Також у постанові ВЛК не зазначено, що чоловіка оглядав хірург, терапевт, невропатолог, окуліст, отоларинголог.

Суд дійшов висновку, що ВЛК не вивчила усі дані про стан здоров’я Володимира С., а тому унаслідок такого огляду відсутні підстави ВЛК виносити постанову про ступінь придатності до військової служби. Суд вважає, що спірне рішення ВЛК прийнято протиправно.

Суддя Роман Брильовський задовольнив позов Володимира С. та визнав протиправними дії ВЛК при Шевченківському районному ТЦК та СП Львова, та скасував постанову комісії про придатність позивача до військової служби. На рішення ще може бути подана апеляція.

Як писав ZAXID.NET, нещодавно мешканець Львівщини через суд скасував призов на військову службу. Чоловік викладає у коледжі та має право на відстрочку від призову, але у ТЦК на це не зважали.

Ще один мешканець Львівщини також відсудив у держави компенсацію через відмову в перетині кордону – чоловік супроводжував свого діда з інвалідністю та мав необхідні документи, але прикордонники не випустили його з України.