Судно отримало пошкодження внаслідок обстрілу

За останню добу російські окупанти здійснили низку атак на Херсонську область та Херсон. Зокрема, росіяни влучили у вантажне судно у Херсоні, пошкодивши його, повідомив у середу, 28 лютого, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередню добу росіяни здійснили низку атак на села та селища Херсонщини. За даними Олександра Прокудіна, окупанти минулої доби застосували авіацію, щоб обстріляти селище Зеленівка, розташоване біля Херсона. По селищу випустили керовану авіабомбу.

У Херсоні окупанти здійснили атаку на один з вантажних кораблів. Внаслідок обстрілу судно, а також автомобілі отримали пошкодження. Що це було за судно, кому належало та в якому стані перебуває, Олександр Прокудін не уточнив.

Загалом за минулу добу росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів Херсонщини. Атаки припали на житлові квартали, внаслідок чого були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Внаслідок обстрілів за добу загинула людина. За словами Олександр Прокудіна, йдеться про 82-річну жінку, яка проживала у селищі Велетенське. Окрім того, за добу двоє людей в області отримали поранення від російських атак.