Наразі триває з'ясування обставин смерті місцевих мешканців

На дорозі поблизу міста Берислав, що на Херсонщині, місцеві правоохоронці виявили палаючий автомобіль із двома загиблими всередині салону. Авто могло загорітися внаслідок атаки російського безпілотника на область, повідомили у четвер, 8 лютого, у прес-службі Херсонської обласної прокуратури.

«На автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, всередині якого є тіла двох загиблих людей. Ймовірно у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються», – повідомили у прес-службі прокуратури.

У прес-службі ДСНС уточнили, що автомобіль із загиблими виявили на трасі Мар’янське – Берислав.

8 лютого внаслідок російських атак також постраждав мешканець Білозерської громади на Херсонщині. 58-річний чоловік отримав травму, коли намагався дістатися до укриття.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 ККУ. Наразі триває розслідування щодо причини загибелі місцевих мешканців.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни масовано атакували Берислав, внаслідок чого загинули двоє волонтерів з Франції. Ще четверо людей отримали поранення внаслідок обстрілу.