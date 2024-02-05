У машині в момент обстрілу сиділи двоє чоловіків, які загинули від травм

У понеділок, 5 лютого, російські окупанти здійснили атаку на центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу у місті загинуло щонайменше троє людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака росіян розпочалася приблизно опівдні. Окупанти обстріляли центр Херсона з артилерії, влучивши в автомобіль.

«Внаслідок обстрілу він загорівся. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків», – повідомив Олександр Прокудін.

Окрім того, поранення отримав 24-річний херсонець. Його госпіталізували із вибуховими травмами.

Згодом Олександр Прокудін заявив, що внаслідок артилерійської атаки на місто у центрі Херсона загинула 66-річна жінка. Вона перебувала на вулиці та отримала травми, несумісні з життям.

За даними голови міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка, кількість жертв внаслідок російського обстрілу станом на 13:30 зросла до чотирьох. Четвертим загиблим став 60-річний чоловік, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко. Ще одна людина отримала травми.

Наразі невідомо, чим саме росіяни обстрілюють Херсон. Ворожа атака на місто триває.