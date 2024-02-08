За 191 млн грн позики добудують школу на вул. Макаренка в Брюховичах

Львівська міська рада погодила позику від Європейського інвестиційного банку на добудову школи №41 у Брюховичах на вул. Макаренка, 19. 191 млн грн надасть ЄІБ, решту грошей на завершення проекту має виділити міська рада.

Ще в серпні 2023 року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Львівщині 646 млн грн на розвиток соціальної інфраструктури, серед яких 191 млн грн виділили на реконструкцію з розширенням загальноосвітньої середньої школи №41 по вул. Макаренка, 19 в смт. Брюховичі.

На сесії 8 лютого Львівська міська рада затвердила угоду про передачу коштів позики в межах «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, укладену між міністерством фінансів, міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Львівською міською радою та управлінням освіти департаменту розвитку Львівської міської ради для реалізації проекту добудови школи. Крім цього, у затвердженому бюджеті розвитку на 2024 рік на реалізацію проекту заклали 20 млн грн.

У межах проекту, до наявних буівель школи добудують новий навчальний корпус з повноцінним харчоблоком та їдальнею, інклюзивними спортивним та актовим залами та встановлять безпечне енергоощадне обладнання.

Додамо, що добудову школи №41 в Брюховичах, новий корпус якої почали будувати ще у 2016 році. Через два роки оголосили відповідний тендер на проведення робіт. Тоді очікувана вартість робіт становила 91,6 млн грн. Із пропозицією 91,6 млн грн перемогло ТОВ «ХоСаРо», яке пізніше АМКУ оштрафував за змову на торгах.

На початку січня 2024 року управління освіти оголосило тендер на реконструкцію з добудовою школи №41 у Брюховичах вартістю 237,5 млн грн, однак торги не відбулись.