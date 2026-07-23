Львів накриє негода

У п’ятницю, 24 липня, у Львові та області очікується погіршення погоди. Синоптики прогнозують грози, шквали вітру до 15–20 м/с, а місцями по області – град. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, по місту Львову вдень очікуються гроза, шквали 15–20 м/с та град. По території Львівської області також прогнозують грози, місцями шквали 15–20 м/с і град.

У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

У Львівській міській раді закликали мешканців бути обережними та зважати на прогноз погоди. Під час грози рекомендують зачинити вдома вікна й двері, від’єднати від електромережі побутові прилади та уникати користування дротовим телефоном.

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На вулиці не варто ховатися під деревами, перебувати поблизу металевих конструкцій, рекламних щитів чи опор ліній електропередач. Також під час грози не рекомендують користуватися парасолькою з металевими елементами.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій у мерії просять звертатися на міську «Гарячу лінію» за номером 15-80.

Нагадаємо, 29 червня після сильної спеки Львів накрила раптова гроза зі шквалом. Деякі вулиці затопило водою, сильні пориви вітру знесли дахи, повалили дерева і металеві опори. Під час грози у передмісті Львова – Брюховичах блискавка уразила 6-річну дівчинку. Батьки оперативно привезли дитину в лікарню Святого Миколая, де вона перебувала під наглядом лікарів три дні. Її виписали у задовільному стані.