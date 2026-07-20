Через підтоплення окремі вулиці перетворилися на річки

Ввечері у неділю, 19 липня, Тернопіль накрила потужна злива, яка за лічені хвилини перетворила низку вулиць на справжні річки. Через сильні опади підтопило дороги, приватні домоволодіння, гаражі, підвали та житлові будинки. Про це повідомили мешканці у соцмережах, а також у ДСНС області та міській раді.

Мер Тернополя Сергій Надал розповів, що рятувальники та комунальні служби від самого вечора працювали над ліквідацією наслідків негоди.

За даними містян, через підтоплення окремі вулиці перетворилися на річки. Однією з найбільш постраждалих стала вул. Микулинецька, де вода майже повністю накрила припарковані автомобілі. Також підтопило вул. Чернівецьку, Квітки Цісик, Протасевича, Гайову, район Збаразького кільця, дороги біля авторинку та Центрального ринку.

Підтоплення у парку Нацвідродження. Відео «20 хвилин»

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У парку Національного відродження, поблизу Співучого поля, потоки води розмили асфальт і бруківку.

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За даними ДСНС, станом на 21:00 рятувальники працювали за вісьмома адресами. Найбільше викликів надійшло саме з Тернополя. На вул. Гайова Бічна підтопило території п'яти приватних домоволодінь, на Микулинецькій вода затопила гаражі, на Стадникової – приватне подвір'я.

Фото з соцмереж, наслідки негоди у Тернополі

На вул. Євгена Коновальця рятувальники відкачували воду з квартири на першому поверсі та подвір'я багатоквартирного будинку, а на Федьковича – із підвального приміщення адміністративної будівлі.

Негода зачепила й інші райони Тернопільської області. У Шумській громаді сильний вітер і злива пошкодили дахи будівель та повалили дерева. У Кременці й Вишнівці через інтенсивні опади підтопило приватні домоволодіння, підвали житлових і адміністративних будівель, гаражі, а також квартиру на першому поверсі.

Нагадаємо, 29 червня у селі Озеро Луцького району під час грози блискавка влучила в дерево неподалік водойми. Унаслідок цього постраждали 11 людей, які відпочивали неподалік.