Інцидент стався в післяобідню пору 29 червня у Луцькому районі

У селі Озеро Луцького району під час грози блискавка влучила в дерево неподалік водойми. Унаслідок цього постраждали 11 людей, які відпочивали неподалік. Усі вони на певний час знепритомніли. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

За її словами, повідомлення про подію надійшло у понеділок, 29 червня, близько 16:00. На місці працювали медики екстреної допомоги та поліцейські, які опитали свідків і задокументували обставини інциденту.

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«Спершу надійшла інформація про сімох травмованих, четверо з яких – неповнолітні. Усіх госпіталізували з електротравмами. Станом на 30 червня кількість постраждалих зросла до 11 людей», – розповіла Ольга Бузулук.

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Зокрема, йдеться про чотирьох дорослих – чоловіка та трьох жінок, а також дітей віком 6, 10, 14, 16 років і трьох 17-річних підлітків. Одна з потерпілих відмовилася від госпіталізації. Попередньо всі постраждалі – мешканці Луцька та Луцького району, які відпочивали біля водойми.

Жителів Волині просять утримуватися від поїздок і перебування на вулиці під час грози і шквального вітру, не ховатися під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач і металевих споруд.