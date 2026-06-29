На Волині блискавка уразила сімох людей

У Волинській області під час негоди блискавка уразила сімох людей. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Про це в понеділок, 29 червня, повідомили у Нацполіції Волинської області.

Інцидент стався в селі Озеро Луцького району. Внаслідок удару блискавки семеро людей втратили свідомість, серед них – четверо неповнолітніх.

«На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей до карети швидкої допомоги, опитували свідків та фіксували наслідки», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці закликали дотримуватися правил безпеки під час негоди. Зокрема, вони рекомендують:

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утриматися від поїздок і перебування на вулиці під час грози та шквального вітру;

не ховатися під поодинокими деревами, біля рекламних конструкцій, ліній електропередач і металевих споруд;

не перебувати поблизу водойм під час грози.

Нагадаємо, 29 червня у передмісті Львова – Брюховичах – блискавка вразила 6-річну дівчинку. Дитину госпіталізували, де їй провели всі необхідні обстеження. Наразі вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології у стані середньої тяжкості.