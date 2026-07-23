Недобудована будівля біля стадіону «Імпульс» у Рівному

Фонд державного майна України на повторному онлайн-аукціоні продав об’єкт незавершеного будівництва у Рівному за 25 млн грн. Під час торгів за участю шести учасників вартість лота зросла у 55 разів порівняно зі стартовою ціною. Про це 23 липня повідомили у Фонді держмайна.

Переможцем аукціону стало рівненське ТОВ «Академія футболу "Імпульс"», яке запропонувало за об’єкт 25 млн грн. Стартова ціна лота становила 454,2 тис. грн.

Після повної оплати, яка разом із ПДВ становитиме 30 млн грн, компанія отримає у власність триповерхову адміністративну будівлю на вулиці Степана Дем’янчука, 5. Загальна площа недобудови становить 1551 м², а готовність об’єкта оцінюють у 70%.

Будівлю, відому як поліційний недобуд, уже намагалися приватизувати у червні. Тоді стартова ціна була вдвічі вищою – 908,3 тис. грн, а переможцем стало ТОВ «Іква-Проєкт». Однак продаж не відбувся, тому Фонд держмайна оголосив повторний аукціон зі зниженою стартовою ціною.

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Нинішній переможець також брав участь у перших торгах і тоді пропонував 23,5 млн грн.

За даними YouConyrol, ТОВ «Академія футболу "Імпульс"» зареєстрували у Рівному у вересні 2021 року. Директором є Олександр Петров, який також є одним із засновників компанії. Серед інших співзасновників – В’ячеслав Пугайко, Максим Сидорук та Олег Шандрук.

Раніше рівненська ITV media group писала, що власник академії футболу «Імпульс» Олександр Петров неодноразово публічно заявляв, що клубу бракує інфраструктури для тренувань дітей. За його словами, академія понад чотири роки домагалася приватизації цієї будівлі, яка розташована поруч зі стадіоном «Імпульс», що перебуває у довгостроковій оренді компанії.