Абітурієнти матимуть ще один шанс вступити на навчання

До 6 серпня вступники на бакалаврат і медичну магістратуру отримають результати розгляду своїх заяв. У цей період система надає лише одну рекомендацію до зарахування – відповідно до найвищого пріоритету серед усіх поданих заяв. Втім, якщо рекомендації не буде, це не означає, що шансів на вступ не залишилося. Попереду ще друга хвиля зарахування на контракт, а окремі заклади освіти восени можуть відкрити додатковий набір. Про них розповів сайт Education.ua.

Що таке друга хвиля вступу і хто може взяти участь

У 2026 році автоматичний розподіл місць одночасно охоплює як бюджетну, так і контрактну форми навчання. Кожен вступник може отримати лише одну рекомендацію за заявою з найвищим пріоритетом, навіть якщо конкурсного бала достатньо для вступу одразу до кількох закладів.

Після завершення основного етапу зарахування, який триватиме до 13 серпня, у закладах вищої освіти можуть залишитися вакантні контрактні місця. У такому разі університети матимуть право запропонувати їх іншим абітурієнтам. Пропозиції на контракт під час другої хвилі заклади освіти почнуть надсилати після 14 серпня.

На участь у другій хвилі можуть розраховувати вступники, які:

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не отримали рекомендації до зарахування до 6 серпня;

отримали рекомендацію, але не виконали вимог для вступу (не підтвердили місце або не подали документи);

уже навчаються в університеті, але планують паралельно здобувати ще одну вищу освіту.

Як проходитиме відбір

Щоб заява брала участь у другій хвилі, вона має залишатися активною. В електронному кабінеті її статус повинен бути «допущено до конкурсу».

Якщо вступника вже зарахували до одного із закладів, інші подані заяви автоматично деактивуються. Якщо ж абітурієнт хоче отримати пропозицію від іншого університету, їх потрібно повторно самостійно активувати через електронний кабінет або звернутися до приймальної комісії.

Під час другої хвилі пріоритетність заяв більше не враховується. Заклади освіти формують списки рекомендованих за конкурсним балом і кількістю вільних місць, тому вступник може одночасно отримати кілька контрактних пропозицій від різних університетів.

Зарахування в межах другої хвилі має завершитися до 30 серпня, однак конкретні терміни подання документів кожен університет визначає самостійно.

Чи можна отримати державний грант

Право на державний грант залежить від рішень, які вступник ухвалив під час основного етапу вступної кампанії.

Грант не надаватимуть тим, хто відмовився від бюджетної рекомендації. Натомість претендувати на нього можуть вступники, які відмовилися від контрактного місця за пріоритетною заявою, а згодом вступили на контракт до іншого закладу освіти.

Водночас умови надання грантів для вступної кампанії 2026 року ще не затверджені. Торік для отримання гранту необхідно було мати щонайменше 150 балів із двох предметів НМТ, а для спеціальностей із державною підтримкою – від 140 балів.

Як це працює у коледжах

У фахових коледжах рейтингові списки можуть оновлюватися після підтвердження бюджетних місць. Якщо частина вступників відмовляється від навчання, звільнені місця пропонують наступним кандидатам за рейтингом.

Після оновлення списків рекомендації отримають:

вступники після 9 класу – до 4 серпня;

вступники після 11 класу – до 17 серпня.

Додатковий набір восени

Після завершення основної вступної кампанії окремі університети та коледжі можуть оголосити додатковий набір. Його проводять лише за наявності вільних місць, тому це не обов’язкова процедура.

Основні умови такого набору:

вступ можливий лише на контрактну форму навчання;

зарахування має завершитися до 15 жовтня ;

; вступник повинен мати невикористані заяви.

Якщо під час основної кампанії було використано всі 10 доступних заяв, подати нову заяву на додатковий набір уже не вийде.

Тим, хто не впевнений у результатах основного вступу, варто залишити одну-дві заяви про запас. Це дасть можливість скористатися додатковим набором, якщо його оголосить обраний заклад освіти.