Коефіцієнти впливають на конкурсний бал

Під час вступної кампанії абітурієнти можуть підвищити свій конкурсний бал. Зокрема, завдяки коефіцієнтам – ваговому, галузевому та регіональному. Їх використовують під час розрахунку конкурсного бала, але застосовують по-різному. «Освіта.ua» розповіла, що означає кожен із цих коефіцієнтів, кому вони можуть додати балів і як це працює.

Вагові коефіцієнти

Вагові коефіцієнти застосовуються до результатів НМТ для всіх вступників, які беруть участь у конкурсному відборі.

Для кожної спеціальності Міністерство освіти і науки визначило, який із предметів мультитесту є найважливішим. Саме тому результати різних предметів мають різну «вагу» під час обчислення конкурсного бала. Наприклад, для вступу на право найбільше значення матиме результат з іноземної мови, для ІТ-спеціальностей – з фізики, а для медичних спеціальностей – з біології, хімії або фізики.

Для творчих, мистецьких і спортивних спеціальностей найбільший вплив має творчий конкурс. Його ваговий коефіцієнт становить 70% конкурсного бала, тому саме результат творчого випробування буде вирішальним.

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Ознайомитися з ваговими коефіцієнтами варто ще до реєстрації на НМТ. Це допоможе зрозуміти, який четвертий предмет доцільніше обрати для тієї спеціальності, на яку планує вступати абітурієнт.

Галузевий коефіцієнт

Галузевий коефіцієнт можуть отримати не всі вступники. Він застосовується лише під час вступу на спеціальності, які держава визначила пріоритетними та такими, що потребують особливої підтримки.

Щоб скористатися цією перевагою, необхідно подати заяву на таку спеціальність із першим або другим пріоритетом. У такому випадку конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,02. Якщо ж спеціальність не входить до переліку пріоритетних або заява має інший пріоритет, застосовується коефіцієнт 1,00, тобто він не впливає на результат.

Галузевий коефіцієнт має стимулювати вступників обирати спеціальності, в яких найбільше зацікавлена держава. Він застосовується під час остаточного розрахунку конкурсного бала разом із регіональним коефіцієнтом.

Регіональний коефіцієнт

Ще один спосіб підвищити конкурсний бал – регіональний коефіцієнт. Він залежить від того, де розташований заклад вищої освіти, до якого вступає абітурієнт. Його запровадили для підтримки університетів у різних регіонах країни. Для закладів, що працюють у складніших умовах, встановлюється підвищений коефіцієнт.

У 2026 році Міністерство освіти і науки визначило такі значення:

1,07 – для закладів вищої освіти у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях;

1,04 – для університетів Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей;

1,00 – для всіх інших регіонів України та Києва.

Регіональний коефіцієнт автоматично враховується під час остаточного розрахунку конкурсного бала. Якщо одночасно застосовується і галузевий коефіцієнт, конкурсний бал множиться на добуток обох коефіцієнтів.