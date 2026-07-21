Подання заяв на факультети розпочалося 19 липня

В Україні триває вступна кампанія 2026 року, абітурієнти вже можуть онлайн відстежувати свої позиції в рейтингах, конкурсні бали та статуси поданих заяв. Усі дані формуються на основі інформації з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) та регулярно оновлюються. Сайт «Вчися. Медіа» розповів, де можна перевірити місце у рейтингу.

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Де переглянути рейтингові списки

Найзручніше перевірити своє місце серед вступників можна на платформі Вступ.Освіта.ua, де оприлюднюють рейтингові списки для закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Щоб знайти потрібні дані, необхідно вибрати область, навчальний заклад і спеціальність. Після цього відкриється список вступників із конкурсними балами, результатами вступних випробувань і поточними статусами заяв. Інформація автоматично синхронізується з ЄДЕБО та оновлюється щодня.

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Актуальні відомості про подані заяви можна переглянути й через офіційний сервіс ЄДЕБО, де міститься інформація про конкурсні пропозиції та стан опрацювання кожної заяви.

Крім того, більшість університетів публікують рейтингові списки на власних офіційних сайтах у розділах «Вступ» або «Приймальна комісія». Це дає змогу швидко перевірити інформацію тим, хто вступає до конкретного закладу освіти.

Також працюють незалежні онлайн-сервіси, які за прізвищем та ініціалами допомагають знайти інформацію про вступника. Вони відображають конкурсний бал, подані заяви та місце в рейтингу, використовуючи відкриті дані ЄДЕБО.

Яку інформацію можна побачити

У рейтингових списках вступники можуть перевірити:

конкурсний бал;

результати НМТ та інших вступних випробувань;

статус заяви, зокрема «Допущено до конкурсу» або «Рекомендовано до зарахування».

На платформі Вступ.Освіта.ua також доступна статистика вступних кампаній попередніх років. Вона допомагає оцінити торішні прохідні бали на бюджетні та контрактні місця й краще зрозуміти власні шанси на вступ.

Нагадаємо, прийом заяв для вступу на бакалаврат розпочався 19 липня. У 2026 році абітурієнти можуть подати до десяти заяв, із яких п’ять – на бюджет.

Подання заяв триватиме до 18:00 1 серпня. Для більшості спеціальностей мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсі на бюджет становить 130 балів. Для вступу на спеціальності «Право», «Медицина» та «Міжнародні відносини» він має бути не нижчим за 150 балів.