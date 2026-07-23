Мікхол Мартін та Володимир Зеленський під на зустрічі в Києві

Ірландія передасть Україні додаткові 25 млн євро, які підуть на зміцнення української протиповітряної оборони. Про це повідомив у четвер, 23 липня, премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, який перебуває з візитом у Києві.

Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Мікхол Мартін повідомив, що його країна ухвалила рішення про додаткове виділення 25 млн євро. За його словами, гроші підуть на зміцнення української системи ППО.

Премʼєр-міністр додав, що раніше Ірландія виділила Україні 60 млн євро.

Крім того, на сайті МЗС Ірландії повідомили, що країна передасть Україні новий пакет підтримки на суму 125 млн євро. 100 млн євро виділять на постачання Україні нелетального військового спорядження, а ще 25 млн євро підтримку відновлення та захисту критично важливої ​​інфраструктури.

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Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський відвідав ірландський Дублін та запропонував країні укласти «дронову угоду» (Drone Deal) з Україною.