Президент Володимир Зеленський з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві

Україна отримає додатковий 1 млрд євро у межах кредиту Європейського Ссоюзу на 90 млрд євро на виробництво дронів. Раніше ЄС уже спрямував 4 млрд євро з цього пакета на відповідний напрям. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом України Зеленським у Києві 15 липня.

«Сьогодні я хочу анонсувати додатковий мільярд на дрони. Проте потрібно більше, адже ми щойно погодили 10 мільярдів на безпілотники, літаки та ракети. І це лише початок», – сказала фон дер Ляєн.

Під час зустрічі президент України та президентка Єврокомісії підписали документ, що став першим кроком до угоди в оборонно-промисловій сфері – Drone Deal.

«Сьогодні є і перший документ в основі Drone Deal – великої оборонної угоди між Україною та Євросоюзом – це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми, яку ми започаткували позавчора у Франції», – зазначив Володимир Зеленський.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Drone Deals – це довгострокові угоди, які передбачають спільне виробництво та постачання українських дронів, боєприпасів, софту та іншого озброєння для потреб і України, і країн-партнерок.

До слова, 15 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виробляє 10 млн дронів на рік.