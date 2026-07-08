Ракета-дрон «Барс»

Україна та Німеччина спільно вироблятимуть ракети-безпілотники BARS. Угоду про реалізацію проєкту підписали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це повідомив Сибіга в іксі 8 липня.

Угоду уклали в межах ініціативи Build with Ukraine після спільної роботи українського та німецького міноборони.

«Німецька сторона фінансуватиме виробництво безпілотників на першому етапі проекту, а вся виготовлена техніка буде передана Збройним силам України», – додав міністр.

Нагадаємо, ініціатива Build in Ukraine спрямована на експорт українських військових технологій у країни-партнери, які підтримують Україну фінансово й політично – зокрема, фінансують виробництво дронів і ракет. У відповідь – відкриття ліній спільного виробництва на їхній території.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

BARS – українська крилата ракета-дрон середньої дальності (Middle Strike). Дальність польоту ракети становить 700–800 км, бойова частина – 50–100 кг, а швидкість сягає до 800 км/год. Зброя призначена для ураження стратегічних та військових об’єктів у глибокому тилу ворога. Завдяки розумній системі навігації ракета здатна динамічно змінювати траєкторію польоту для обходу систем ППО ворога. Серійне виробництво почалося з 2025 року.

Нагадаємо, у червні міністри оборони Німеччини та України Борис Пісторіус та Михайло Федоров підписали угоду про спільне виробництво антибалістичної зброї.