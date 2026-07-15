Україна вже виробляє 10 млн дронів на рік. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час заходів до Дня Української Державності у середу, 15 липня. «Я пам'ятаю, як вперше озвучив публічно план держави - мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди, і зовні, і всередині. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. І буде 20. Ми зробимо це разом з нашими партнерами. Вкотре доведемо успіх ОПК українського та європейського», – повідомив Володимир Зеленський. Нагадаємо, у 2024 року Україна виробила 2,2 мільйона FPV-дронів, у червні 2025 року президент озвучив, що український ОПК здатний виготовляти понад 8 млн дронів щороку, але бракує фінансування. На початку жовтня 2024 року Зеленський повідомив, що Україна спроможна виготовляти 4 млн дронів у рік. А наприкінці 2023 року президент повідомив про плани виробити 1 млн дронів у 2024 році.