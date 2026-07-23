Олександр Клименко заявив про тиск на експертку у справі «Династія»

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив про погрози експертці у справі щодо будівництва у котеджному містечку «Династія», що розташоване у Київській області. Про це він розповів у колонці, опублікованій в «Українській правді» у четвер, 23 липня.

За словами Олександра Клименка, до експертки у справі «Династія» біля її будинку ввечері підійшов чоловік і «наполегливо радив» відмовитися від участі в розслідуванні кримінального провадження. Через деякий час жінці через посередників передали «вітання» з погрозами мобілізувати рідних, а також позбавити її роботи.

Керівник САП повідомив, що разом із НАБУ проводить розслідування щодо погроз експертці. Він також заявив, що до тиску на фахівчиню можуть бути причетні співробітники СБУ.

«НАБУ і САП зараз досліджують ці обставини у межах кримінального провадження. Одна з версій слідства – до тиску могли бути причетні окремі співробітники Служби безпеки України», – йдеться у колонці Олександра Клименка.

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Олександр Клименко наголосив, що експертиза важлива майже в кожному кримінальному провадженні. Без неї часто неможливо обґрунтувати оголошення підозри, скерувати справу до суду та домогтися справедливого покарання за злочин.

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Нагадаємо, у травні 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття схеми легалізації понад 460 млн грн на будівництві у котеджному містечку «Династія» на Київщині. За даними правоохоронців, фігуранти планували збудувати маєтки площею 1000 м² кожен, а вартість кожного будинку становила приблизно 2 млн доларів. Слідчі вважають, що будівництво, зокрема, фінансувалось коштом грошей отриманих злочинним з корупційної схеми в «Енергоатомі». Для цього будівельникам через помічника одного з фігурантів передавали готівку. У справі фігурують колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, колишній віцепремʼєр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.