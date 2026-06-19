У детиктива НАБУ знайшли обладнення для прослуховування

Національне антикорупційне бюро повідомило про виявлення обладнання для прослуховування в помешканні керівника одного з підрозділів. Там припускають, що до встановлення обладнання може бути причетна Служба безпеки України. Про це йдеться у повідомленні НАБУ, опублікованому у пʼятницю, 19 червня.

Сусід посадовця НАБУ розповів, що до нього звернулися люди, які представилися співробітниками СБУ. Вони запевнили чоловіка, що в квартирі під ним живе російський шпигун. За даними НАБУ, один із цих людей дійсно працює у спецслужбі.

Зазначається, що детектив НАБУ, за яким стежили, залучений до розслідування низки кримінальних справ, пов’язаних із корупцією в митній галузі, а також можливими зловживаннями з боку працівників правоохоронних органів і державних підприємств.

«НАБУ наголошує, що будь-які спроби незаконного збору інформації про співробітників бюро є неприпустимими та можуть створювати загрози незалежності й ефективності антикорупційних розслідувань», – наголосили у НАБУ.

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НАБУ розпочало кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України).

Нагадаємо, 10 лютого НАБУ також повідомляло про виявлення обладнання для прослуховування в квартирі керівниці одного з підрозділів. Вказувалось, що посадовиця НАБУ входить до групи детективів, що розслідує справу «Мідас». Тоді керівник САП Олександр Клименко заявив, що обладнання могли встановити співробітники СБУ.