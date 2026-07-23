Ветеранів-медиків запрошують на безкоштовне навчання нової медичної спеціальності
Курс триватиме близько три місяці
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Ветерани з медичною освітою можуть безоплатно опанувати одну з 15 медичних спеціалізацій. Навчання проходитиме в онлайн- та офлайн-форматах у Києві. Про це повідомили на «Вчися. Медіа».
Проєкт «Медосвіта для героїв» реалізують на базі клінік «Добробут» та «Академії Добробут» за підтримки Міністерства у справах ветеранів. Він підходить тим медикам-ветеранам, які хочуть оновити знання після військової служби, підтвердити кваліфікацію та здобути нову спеціалізацію. Після тримісячного курсу учасники отримають сертифікати.
Які спеціальності можна опанувати
Учасники можуть обрати один із 15 напрямів:
- організація і управління охороною здоров’я;
- дієтологія;
- ультразвукова діагностика (УЗД);
- онкохірургія;
- медицина невідкладних станів;
- ендокринологія;
- рентгенологія;
- кардіологія;
- медична оптика та оптометрія;
- фізична та реабілітаційна медицина;
- дитяча гастроентерологія;
- клінічна психологія;
- фізична терапія;
- алергологія;
- дитяча алергологія.
Хто може взяти участь
Безоплатне навчання зможуть пройти 20 ветеранів і ветеранок, яких оберуть за результатами конкурсного відбору. Це можуть бути як лікарі, так і медсестри/медбрати.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
- мати медичну освіту, яка дає змогу пройти обрану спеціалізацію;
- підтвердити статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або надати довідку про участь у бойових діях;
- бути вмотивованими пройти навчання;
- мати чітке бачення професійного розвитку в медичній сфері.
Для участі до 2 серпня необхідно заповнити онлайн-заявку. Список відібраних учасників оголосять 18 серпня, а навчання розпочнеться у вересні-листопаді – залежно від обраної спеціалізації.