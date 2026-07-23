Військові медики зможуть опанувати нову спеціальність

Ветерани з медичною освітою можуть безоплатно опанувати одну з 15 медичних спеціалізацій. Навчання проходитиме в онлайн- та офлайн-форматах у Києві. Про це повідомили на «Вчися. Медіа».

Проєкт «Медосвіта для героїв» реалізують на базі клінік «Добробут» та «Академії Добробут» за підтримки Міністерства у справах ветеранів. Він підходить тим медикам-ветеранам, які хочуть оновити знання після військової служби, підтвердити кваліфікацію та здобути нову спеціалізацію. Після тримісячного курсу учасники отримають сертифікати.

Які спеціальності можна опанувати

Учасники можуть обрати один із 15 напрямів:

організація і управління охороною здоров’я;

дієтологія;

ультразвукова діагностика (УЗД);

онкохірургія;

медицина невідкладних станів;

ендокринологія;

рентгенологія;

кардіологія;

медична оптика та оптометрія;

фізична та реабілітаційна медицина;

дитяча гастроентерологія;

клінічна психологія;

фізична терапія;

алергологія;

дитяча алергологія.

Хто може взяти участь

Безоплатне навчання зможуть пройти 20 ветеранів і ветеранок, яких оберуть за результатами конкурсного відбору. Це можуть бути як лікарі, так і медсестри/медбрати.

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Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

мати медичну освіту, яка дає змогу пройти обрану спеціалізацію;

підтвердити статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або надати довідку про участь у бойових діях;

бути вмотивованими пройти навчання;

мати чітке бачення професійного розвитку в медичній сфері.

Для участі до 2 серпня необхідно заповнити онлайн-заявку. Список відібраних учасників оголосять 18 серпня, а навчання розпочнеться у вересні-листопаді – залежно від обраної спеціалізації.