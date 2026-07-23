«Месники: Судний день» стане 39-м фільмом кіновсесвіту Marvel

Перший офіційний трейлер фільму «Месники: Судний день» за перші 24 години після публікації переглянули 503 млн разів. Це другий найуспішніший старт кінематографічного трейлера в історії після «Людини-павука: Абсолютно новий день», який зібрав 719 млн переглядів.

Як повідомляє Variety, для Disney це також найпопулярніший трейлер за всю історію компанії. Він перевершив попередній рекорд, встановлений тизером стрічки «Дедпул і Росомаха», який під час Супербоулу 2024 року набрав 365 млн переглядів.

Офіційний трейлер «Месників: Судний день» студія Marvel оприлюднила 20 липня. Фільм стане першим масштабним кросовером кіновсесвіту Marvel після виходу «Месників: Завершення» у 2019 році.

У новій стрічці Месники та Люди Ікс обʼєднаються у боротьбі проти Доктора Дума, роль якого виконав Роберт Дауні-молодший. До своїх образів також повернуться Кріс Еванс, Кріс Гемсворт, Пол Радд, Патрік Стюарт, Летиція Райт, Ченнінг Тейтум та інші актори.

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Одночасно з премʼєрою трейлера Disney відкрила попередній продаж квитків. Уже за першу добу студія отримала 16,5 млн доларів від передпродажу, а більшість сеансів у преміальних форматах на 17 і 18 грудня вже розпродані. За даними студії, попередні продажі «Месників: Судний день» удвічі перевищують показники першого дня «Дедпула і Росомахи», який згодом стартував у світовому прокаті зі зборами 211 млн доларів.

«Месники: Судний день» стане 39-м фільмом кіновсесвіту Marvel. Світова премʼєра стрічки запланована на 18 грудня 2026 року.