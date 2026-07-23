Міськрада оголосила конкурс з визначення оператора паркування

Яремчанська міська рада затвердила перелік майданчиків для паркування та оголосила конкурс з визначення оператора, який збиратиме плату у водіїв. Рішення ухвалили на сесії 30 червня.

В місті облаштують 10 паркувальних майданчиків загалом на 285 автомобілів. Платні паркінги з’являться на вул. Свободи, Михайла Грушевського, Степана Бандери, біля автовокзалу, дитячої школи мистецтв, а також кафе «Колиба», «У Якова» та «Колиба на Пеньках». Загальна площа парковок – 3,5 тис. м2.

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Майбутній оператор, якого затверджуватиме конкурсна комісія, повинен обладнати майданчики паркувальними автоматами, встановити знаки, нанести розмітку та систематично прибирати територію під’їзними шляхами від пилу, сміття та листя.

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Також депутати затвердили ставки збору за місця для паркування автомобілів, які набудуть чинності з 1 січня 2027 року. За 1 м2 площі у першій зоні паркування оператор сплачуватиме до бюджету 0,02% мінімальної зарплати (у 2026 році – 172,9 грн), у другій зоні – 0,015% (129,7 грн).

До першої зони паркування входитимуть вул. Свободи (від Автовокзалу Яремча до кафе «Колиба на Пеньках»), а також вул. Івасюка та вул. Петраша. До другої зони паркування увійдуть вул. Грушевського та вул. Бандери.

Нагадаємо, правила паркування автомобілів та порядок проведення конкурсу з визначення операторів паркування депутати Яремчаснької міськради затвердили ще у серпні 2023 року. З тих пір організувати сервіс платного паркування на території громади не вдалося.