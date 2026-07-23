На Харківщині троє чоловіків під час вживання алкогольних напоїв підірвали гранату

На Харківщині загинули троє чоловіків, які під час вживання алкоголю з необережності підірвали гранату. Про це у четвер, 23 липня, повідомили у Нацполіції Харківської області.

Подія трапилась у середу, 22 липня, у місті Златопіль Лозівського району. За даними правоохоронців, під час вживання алкогольних напоїв один з чоловіків передав іншому свою кофту. Той виявив у кишені гранату. Через необережне поводження з боєприпасу висмикнулась запобіжна чека, після чого стався вибух.

Внаслідок детонації гранати на місці події загинули троє чоловіків: двоє 2003 року народження та один 1999 року. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею ККУ «Умисне вбивство» з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, 13 липня у селищі Млинів Дубенського району 34-річний місцевий житель зачинився у квартирі та підірвав бойову гранату. Внаслідок вибуху чоловік загинув.

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