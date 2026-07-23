На єдиному сайті зберуть найповнішу збірку давніх рецептів

Відома дослідниця галицької кухні Маріанна Душар збирає давні книги рецептів, їх оцифрують і викладуть у вільний доступ. Найбільший каталог української гастрономічної літератури міститиме понад 220 видань з України та з-за кордону і буде доступним вже у жовтні. Маріанна Душар розповіла ZAXID.NET, кому ця бібліотека буде цікава та чим вона відрізняється від сучасних книг рецептів.

Проєкт «Seeds & Roots 2.0: цифрова бібліотека історичних українських кулінарних текстів» реалізує ГО «Клуб галицької кухні» за підтримки УКФ.

«Цифрова бібліотека розглядає кулінарну літературу як джерело для дослідження історії повсякдення. У межах проєкту оцифрують від довоєнних господарських книг до діаспорних видань другої половини ХХ століття, багато з яких існують сьогодні в одиничних примірниках», – зазначають сторінці Клубу галицької кухні.

Деякі книжки є дуже рідкісними (фото зі сторінки проєкту)

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Маріанна Душар збирає українську кулінарну літературу ще з 2019 року. Деякі видання раритетні, яких часто немає навіть у бібліотеках.

«Я маю книжки, які складно отримати, вони недоступні для широкого загалу. Це одиничні примірники, які або були знищені совєтами, або видавалися за кордоном невеликими екземплярами. В мене найповніша бібліотека діаспорної кулінарної літератури», – пояснює дослідниця.

Маріанна Душар зазначає, що діаспорні кулінарні книжки цікаві тим, що не зазнали радянського впливу. А ще вони зберегли ту мову, якою послуговувалися до реформ правопису.

«Там є багато рецептів, які перенесли з приватних зошитів господинь, ці книжки укладали з досвіду їхніх авторок. Це рідкісна ситуація, коли можна прослідкувати авторство рецепта. Ці книжки мали малий наклад: їх видавали або парафії, або організації українців за кордоном. На їхній основі можна досліджувати, як їжа допомагала зберігати ідентичність в умовах іншої країни», – каже дослідниця.

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Цю єдину в Україні бібліотеку української кулінарної літератури оцифрують і викладуть у безкоштовний доступ. На сайті будуть книжки рецептів, приватні кулінарні зошити, буклети, меню, дослідницькі статті та кураторські маршрути. Рецепти буде зручно шукати завдяки пошуку.

Ця бібліотека буде цікава для дослідників, шеф-кухарів і рестораторів, які цікавляться українською кухнею, істориків та антропологів їжі, дослідників харчування, організацій які досліджують культурну спадщину. Сайт почнуть наповнювати у жовтні.