Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що росіяни під час нічної атаки застосували нову тактику запуску безпілотників. За словами Іллі Євлаша, поки не надійшла допомога від США, окупанти намагаються більш інтенсивно обстрілювати Україну різними методами. Про це він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише«Укрінформ» у вівторок, 23 квітня.

«Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два “шахеди” з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним», – цитує «Укрінформ» Іллю Євлаша.

За словами речника Повітряних сил, під час нічної атаки окупанти намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп. Також Ілля Євлаш розповів, що росіяни досить інтенсивно виготовляють та застосовують КАБи та ракети.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 23 квітня, росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed, а також балістичними ракетами «Іскандер-М». Українські захисники знищили 15 ударних безпілотників у межах Миколаївської, Одеської, Київської та Черкаської областей. В Одесі внаслідок нічної атаки поранення отримали дев’ятеро людей. Серед постраждалих двоє дітей 12 та 9 років, а також двоє немовлят, яким ще немає одного року.