Під нічний удар потрапили енергооб'єкти Шостки та Конотопу

У ніч на середу, 22 травня, російські окупанти атакували безпілотниками Сумську область, вдаривши по енергетичних об’єктах в області. Внаслідок нічної атаки постраждали об’єкти у Шостці та Конотопі, через що у низці районів Сумської області та Сумах зникло електропостачання, повідомив голова Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Про загрозу ворожих БпЛА на Сумщині повідомили приблизно о 23:20 21 травня у прес-службі Повітряних сил. Відбій оголосили вже вранці 22 травня, приблизно о 06:00.

Вибухи у Сумській області пролунали приблизно о 01:00. У прес-службі Сумської ОВА повідомили, що росіяни вдарили по Шостці та Конотопу, розташованих у північно-західній частині області. Під атаку потрапили місцеві енергетичні об’єкти, повідомили в ОВА.

«Ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинене через ворожий удар», – повідомили у прес-службі Сумської ОВА.

Голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко уточнив, що через ворожий удар немає електропостачання в Сумах. За даними Сумської ОВА, зокрема відключення були у Сумському, Охтирському та Роменському районах. Крім того, електроенергії немає у Конотопському та Шосткинському районах.

Станом на 06:59 вдалося відновити електропостачання у частині районів Сумщини. Втім, у Шосткинському та Конотопському районах тривають роботи з відновлення постачання електроенергії, повідомили у Сумській ОВА.

Попри те, що внаслідок дронової атаки в області зникло світло, у прес-службі Повітряних сил повідомили, що над Україною вночі вдалося збити всі 24 БпЛА. Зокрема, сім із них знищили у небі над Сумщиною, повідомили зранку 22 травня у Сумській ОВА.

Нагадаємо, 13 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни активізувалися проти Чернігівщини та Сумщини, посиливши обстріли та збільшивши кількість ДРГ, які намагаються наступати на області. Наступного дня, 14 травня, голова ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни почнуть наступ на Сумську область після активних атак на Харківщину, які тривають з 10 травня. За словами очільника ГУР, українська армія намагається перекинути війська на північ, щоб зміцнити свою оборону – водночас знайти особовий склад командуванню було важко.