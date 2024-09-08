Відкриття INDEX у Львові 7 вересня 2024 року

У Львові у суботу, 7 вересня, відкрили інститут документування та взаємодії INDEX (Institute for Documentation and Exchange), який досліджуватиме російську війну проти України. На відкриття приїхав американський історик Тімоті Снайдер, який був ініціатором запуску INDEX, та письменник Сергій Жадан. У пресслужбі Львівської міської ради розповіли, що INDEX є проєктом Інституту гуманітарних наук у Відні (IWM), який документує українські досвіди війни.

«Вчора мали честь разом з Тімоті Снайдером, Сергієм Жаданом та ще доброю сотнею інтелектуалів бути свідками народження інституту документування та взаємодії INDEX. Професор Снайдер каже: "Факти не виникають самі по собі". Те, що сьогодні є очевидним, завтра таким не буде. Але те, що очевидне, буває важко висловити словами, бо воно здається таким зрозумілим, що аж не потребує опису. Власне, потребує, щоб зберегти та передати для майбутніх поколінь. Цим і буде займатися INDEX», – написав міський голова Львова Андрій Садовий.

Тімоті Снайдер, Андрій Садовий та Сергій Жадан на відкритті інституту. Фото Романа Балука для ЛМР

Зазначимо, що головними завданнями інституту є гуртувати ініціативи, що документують російську війну проти України; допомагати міжнародній інтелектуальній взаємодії за допомогою стипендій і грантів для дослідників. Інституцію очолюватиме дослідниця культури та письменниця Олександра Довжик.