Музей працює з 12 до 20 на вулиці Матейка

У Львові, на вулиці Матейка, відкрили музей українського художника, дослідника української історії та етнографії Володимира Патика. Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Площа музею становить понад 200 квадратних метрів, там представлена колекція творів художника. Її музею подарувала його дружина, Романна-Василина Патик. Відвідувачі зможуть простежити розвиток його стилю — від ранніх експериментів до вже сформованих і визнаних робіт.



«Це новий розкішний музей в старовинній віллі ХІХ століття. Володимир Патик був дуже багатогранною постаттю, яку відвідувачі зможуть розкрити для себе в цьому музеї. Він залишив нам прекрасний мистецький доробок, який є чудовою оптикою того, як треба бачити цей світ», – зазначив куратор експозиції музею Патика Павло Гудімов.

На момент відкриття експозиція музею налічує 100 картин, які розміщені в чотирьох залах. Музей Володимира Патика працюватиме як відділ Історико-краєзнавчого музею, що підпорядковується Львівській ОВА.

Володимир Патик народився 9 жовтня 1926 в селі Чорний Острів на Львівщині. Він був народним художником України, почесним громадянином Львова, лауреатом Шевченківської премії.

Фото Романа Балука