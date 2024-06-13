Будівля на Яна Матейка, 4, що біля парку Івана Франка у Львові

Історико-краєзнавчий музей, який підпорядковується Львівській облраді, уклав угоду з приватним підприємством «ПКС» на створення інтерактивної постійної експозиції художника Володимира Патика на вулиці Яна Матейка, 4. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 2,1 млн грн. Створити експозицію планують до 15 вересня 2024 року.

У приміщенні музею буде хол, тераса, дві інтерактивні кімнати, виставкова зала та коридор зі змінною експозицією. В одній з кімнат відтворять майстерню-студію Володимира Патика. Загальна площа приміщень становить майже 280 м². Підрядник має придбати проєктори, акустичне обладнання, телевізори, інтерактивні панелі, дизайнерські меблі для рецепції, гардеробу і музейної крамниці. Крім цього, підрядник створить дев'ять відеороликів по 8-10 хвилин та один 20-хвилинний фільм про Володимира Патика, розробить дизайн експозиції та ідентичності музею, підбере колекцію з творів Патика. Також планують створити брендбук та сувенірну продукцію, написати тексти екскурсій. Контент мають дублювати на мінімум чотири іноземні мови.

Як повідомляв ZAXID.NET у 2023 році, фінансуватимуть всі роботи за гроші Фундації Володимира Патика та обласної влади. Дизайн приміщень також створюватимуть студенти Львівської національної академії мистецтв.

Єдиним учасником та переможцем аукціону стало ТОВ «ПКС». За інформацією аналітичного порталу YouControl, компанія зареєстрована у Києві, працює з 2005 року й організовує відпочинок та розваги. Директором компанії є львівський підприємець Богдан Дзюнько, а власниками київські бізнесмени Юрій Кошель та Марія Семенова. ТОВ «ПКС» також отримало тендер від Львівської облради на закупівлю проєкторів та телевізорів вартістю 1,8 млн грн. У 2021 році компанія за 19,5 млн грн готувала концерт у Києві до 30-річчя Незалежності України.

Нагадаємо, що львівський художник Володимир Патик (1926 – 2016) був представником галицької школи живопису та мав численні виставки у Канаді, Сполучених Штатах Америки, Ізраїлі та Китаї. Патик є автором розписів у фоє кінотеатру ім. Богдана Хмельницького у Львові, панорамної картини для Львівського історичного музею (Музей зброї). Крім цього, він створив мозаїку «Море та риби» магазину «Океан», яку 2019 року зруйнувало ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп». Мозаїку відновили 2020 року.