У музеї зберуть роботи львівського художника Володимира Патика

На вулиці Яна Матейка, 2 у Львові створять музей українського художника Володимира Патика. Він працюватиме як відділ Історико-краєзнавчого музею міста Винники. У прес-службі Львівської обласної військової адміністрації у середу, 3 травня, розповіли, що надалі обговорять фінансування створення музею.

У музеї також показуватимуть твори інших митців. «При розробці концепції надихалися найкращими музеями Європи. Створення музею триватиме у два етапи. Перший – це експозиція у двох залах приміщення на вулиці Яна Матейка. Другий етап передбачає створення ширшої експозиції, а також майстерні, інтерактивних дитячих кімнат, де діти зможуть скласти з пазлів чи спробувати самостійно намалювати картини, представлені у музеї», – розповів директор Історико-краєзнавчого музею у Винниках Ігор Тимець.

Фінансуватиме роботу музею Фундація Володимира Патика та обласна влада. Для створення дизайну приміщень залучать студентів Львівської національної академії мистецтв.

Зазначимо, що Володимир Патик (1926 – 2016) – це львівський художник, представник галицької школи живопису. Він мав численні виставки у Канаді та Сполучених Штатах Америки. Крім цього, 2011 року відбулися персональні виставки в Ізраїлі та Китаї. Володимир Патик створив стінні розписи у фоє кінотеатру ім. Богдана Хмельницького у Львові та панорамну картину для Львівського історичного музею (Музей зброї), виклав мозаїку «Море та риби» для магазину «Океан».

Нагадаємо, що 2 травня у Львівській спеціальній школі №100 для незрячих відкрили кімнати-музеї. Там можна побачити документи, які збереглися з часів заснування школи у XIX столітті.