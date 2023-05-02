Працівники школи облаштовували музеї впродовж трьох місяців

У спеціальній школі №100, де навчаються незрячі та слабозорі діти, відкрили дві кімнати-музеї. В одній із них зібрали предмети народного побуту. Такі експонати вихованці можуть брати руками. В іншій кімнаті розташували документи, які збереглися з часів заснування школи у XIX столітті, нагороди учнів та шкільне приладдя. ZAXID.NET у вівторок, 2 травня, відвідав відкриття кімнат-музеїв.

Експозицію готували впродовж трьох місяців. «Діти не бачать. Їм важливо взяти річ в руки й обстежити. Тоді вони пізнають, що це таке. Діти знають, що таке хрестик на вишивці. Показуємо, якими є кілька хрестиків, візерунки. Коли побачила, що їх це дуже приваблює, то згадала, що в нас є кілька експонатів. Їх мало, але можна почати створювати музей. Ми скрізь шукали речі, всіх запитували. Люди відгукувалися, приносили сорочки й спідниці, бамбетлі», – каже педагогиня-організаторка та керівниця театральної студії школи Галина Партика.

Відкриття кітнат-музеїв 2 травня

Вона зазначила, що в навчальному закладі збереглися практично всі документи, листування, давні фотографії. Крім цього, є сучасні експонати. Зокрема, нагороди спортсменів. Галина Партика сподівається, що кількість експонатів згодом збільшуватиметься.

«Відвідувати кімнати можуть наші вихованці. Для них тут щомісяця будуть тематичні зустрічі. Наразі воєнний час, а це школа й ми не можемо відкрити музей для вільного відвідування. Проте якщо збереться кілька людей, які захочуть подивитися, то ми охоче приймемо. Учні радо розкажуть про нашу школу, бо навіть багато мешканців нашого району не знають, що тут у нас є. Ми хочемо, щоб про нас дізнавалися», – додає Галина Партика.

17-річний Олег Хохлов, який проводить екскурсії в музеї, є одним з вихованців школи. Всю інформацію про історію школи хлопець шукав самостійно. Він також говорить англійською, тому зможе розповідати про навчальний заклад іноземцям.

Олег Хохлов провів першу екскурсію

«Я навчаюсь тут з п'ятого класу. Мені подобаються всі предмети. Кожна річ має свою цікавість. Сьогодні я провів свою першу екскурсію. Набирав багато інформації, багато читав, готувався, хвилювався, але, надіюсь, що все зміг. Я все шукав самостійно. Лише попросив, щоб мені надрукували шрифтом Брайля, але я це не використовував», – розповідає Олег Хохлов.

Вихованці Львівської спеціалізованої школи №100

Зазначимо, що Львівська спеціалізована школа №100, що на вул. Івана Франка, 119, є найстарішим навчальним закладом в Україні для дітей з порушенням зору. Вона діє з 1851 року.