Анна-Марія у травні виступатиме на концерті у театрі Марії Заньковецької у Львові

9-річна незряча дівчинка із міста Комарне на Львівщині Анна-Марія Герман від початку війни співає у громадських місцях, щоб збирати кошти для благодійності на ЗСУ. Дівчинці вже вдалося назбирати понад 650 тисяч гривень. За ці кошти придбали та передали для військових дрон, автомобіль, рації медичної допомоги, одяг, взуття, термобілизну та продукти харчування.

«Анна-Марія – незряча, та вона невпинно розвиває свій талант. Окрім навчання, школярка займається грою на бандурі, бере участь у різних конкурсах і здобуває призові місця. На початку війни дівчинка вирішила, що хоче підтримувати ЗСУ і розпочала волонтерити: співала у містах, селах нашого району, у церквах, збираючи так кошти для допомоги українським воїнам», – повідомила Христина Замула, голова Львівської РДА.

Старший брат Анни-Марії Богдан Бражник – військовий. Зараз він лікується після поранення. Тому дівчинка хотіла якомога більше допомогти військовим, що захищають нас на фронті.

У Комарнівській міськраді додали, що Анна-Марія грає на бандурі, співає, розповідає вірші, має багато грамот та дипломів, кубків і гран-прі. Вона вчиться у спеціалізованій школі для незрячих «Левеня» та у музичній школі ім. Кос-Анатольського у Львові. У травні відбудеться концерт у театрі Марії Заньковецької у Львові, на якому Анна-Марія буде співати під супровід оркестру.