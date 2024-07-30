Щомісяця Україна витрачає на сектор безпеки й оборони 166 млрд грн

Міністерство фінансів готове до дискусій з Верховною Радою щодо можливих форматів підвищення податків. Часу, щоб перекрити дефіцит і не створити бюджетну кризу, залишилось обмаль. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтервʼю «РБК-Україна» у вівторок, 30 липня.

За словами глави Мінфіну, обраний шлях ще досить м’який та не зачіпає найменш захищені верстви населення. У відповідь на критику Марченко радить бізнесу, який хоче працювати в Україні, усвідомити, що «питання безпеки має бути вирішено шляхом збільшення податків».

«Бажаний для країни варіант – це зібрати 120 млрд грн коштом збільшення податків ще цього року. Це можливо, але потрібна системна парламентська робота. Поки ж у нас пауза через перерву в роботі Ради, і ця пауза нас турбує. Але я сподіваюся, що після вимушеної перерви парламент швидко ухвалить необхідні рішення», – сказав Сергій Марченко.

Він також розповів, що щомісяця Україна витрачає на сектор безпеки й оборони 166 млрд грн, кожного дня – в середньому 5,6 млрд грн. Міністр фінансів зазначив, що навіть підвищення податків все одно не дозволить повністю закрити потреби Сил оборони. Наразі дефіцит у бюджеті становить 6 млрд доларів.

«Але ж нам ще треба перекрити потреби з урахуванням того, що ми перекидали кошти з грошового забезпечення військових на закупівлю озброєння на початку цього року. Через це загальна потреба складає 500 млрд гривень, що ми й передбачили у змінах до бюджету. Це орієнтовно 12 млрд доларів», – сказав чиновник.

За словами Марченка, уряд готовий шукати компромісні рішення, щоб отримати 226 голосів народних депутатів. Оскільки ситуація в економіці наразі критична не лише на поточний, а й на 2025 рік. Він наголосив, що міністерство фінансів узгоджувало нинішню редакцію податкових ініціатив з міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

Нагадаємо, 18 липня Верховна рада зареєструвала законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу». Документ пропонує збільшити ставку військового збору до 5% і зобов’язати ФОПів третьої групи платити 1% збору. Наразі військовий збір становить 1,5%. Також йдеться про запровадження нових податків, зокрема військового збору на умовну розкіш – купівлю авто, продаж нерухомості, податок на ювелірні вироби. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа стверджує, якщо не підвищити податки, то військові ризикують залишитися без забезпечення уже наприкінці вересня. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн – на оборону.