У МВФ переконані, що Україна повинна збільшити надходження від податків

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд чотирирічної програми Extended Fund Facility (EFF). Згідно з ним Україна зможе отримати 1,1 млрд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 вересня.

Як розповів прем’єр, Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня. Тепер угоду має затвердити Виконавча рада МВФ.

«Кошти партнерів допомагають нашому уряду фінансувати всі не військові видатки бюджету. Це дозволяє направляти наші внутрішні ресурси на обороноздатність країни», – пояснив Шмигаль. Він зауважив, що це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала в Києві під час повномасштабного вторгнення.

Напередодні, 10 вересня, на сайті МВФ оприлюднили заяву про досягнення домовленостей з українською владою щодо п'ятого перегляду програми Extended Fund Facility. Очільник місії МВФ Гевін Грей відзначив, що реальний ВВП України зріс на 6,5% у першому кварталі 2024 року, інфляція залишилася низькою, а валові міжнародні резерви були достатніми.

Грей спрогнозував, що у другому півріччі 2024 року ВВП України становите 3%, через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру та вплив війни.

«Оскільки війна, як очікується, триватиме до 2025 року, зростання реального ВВП прогнозується на рівні 2,5-3,5%. Очікується, що інфляція зросте до 9% до кінця 2024 року», – додав він.

У МВФ переконані, що Україна повинна збільшити надходження від податків. Це вимагатиме впровадження постійних змін до податкової системи та боротьби з ухиленням від сплати податків та тіньовою економікою. Законодавство щодо реформування Митного кодексу має підтвердити центральну роль Міністерства фінансів у нагляді за митницею, а також запровадити надійні процедури для обрання постійного керівника митниці та інших ключових керівних посад, додали у фонді.

Нагадаємо, 3 липня Україна отримала п’ятий транш допомоги від МВФ на суму приблизно 2,2 млрд доларів у межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Відтак, за 14 місяців функціонування програми EFF до України вже надійшло близько 7,6 млрд доларів з передбачених 15,6 млрд доларів.

Також 22 серпня Верховна Рада запровадила європейські норми в український Митний кодекс. У Державній митній службі пояснили, що зміни наближають Україну до повного застосування митного законодавства ЄС. Очікується, що запропоновані зміни наберуть чинності через шість місяців після офіційного опублікування закону.