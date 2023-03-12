Збільшення військових видатків на 500 млрд грн є найбільшими за всю історію України

Верховна Рада України планує найбільше збільшення державного бюджету в історії України. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн», – написав він у Telegram.

Нардеп зазначив, що збільшення військових видатків на 500 млрд грн є найбільшими за всю історію України.

Зазначимо, що Верховна Рада ухвалила цьогорічний бюджет 3 листопада 2022 року. За рішення проголосувало 295 нардепів. 23 листопада закон про держбюджет підписав президент України Володимир Зеленський. У проекті бюджету передбачаються загальні доходи у розмірі 1 трлн 329,3 млрд грн. Фонд бюджету складає 1 трлн 173,1 млрд грн. Було заплановано 2 трлн 580,7 млрд грн видатків. Граничний обсяг дефіциту складає 1 трлн 296,5 млрд грн.

Очікується зростання споживчих цін на рівні 28,0% після інфляції у 29,3% у 2022 році. Долар може подорожчати приблизно на 10 грн. На кінець 2023 курс долара передбачається на рівні 45,8 грн. Прожитковим мінімумом на місяць у 2023 році вважається 2 тис. 589 грн. Мінімальна зарплата – 6 тис. 700 грн.

24 лютого 2023 Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8399 щодо збільшення видатків Державного бюджету на 5,5 млрд гривень. Це перші зміни до бюджету-2023.