Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон «Про Державний бюджет України на 2023 рік». Відповідний документ підтримали 295 парламентаріїв, повідомив депутат Ярослав Железняк.

У 2023 році доходи державного бюджету передбачаються у сумі 1,3 трлн грн, видатки – у сумі 2,6 трлн грн. Прогнозований дефіцит держбюджету 2023 становить понад 20% ВВП.

Закон про держбюджет-2023 розроблено згідно з прогнозом зростання ВВП до 3,2% та інфляції на рівні 28%.

Курс гривні у бюджеті закладено на рівні 42,2 грн/долар, а на кінець 2023 року – 45,8 грн/долар. Мінімальна зарплата наступного року передбачена на рівні 6700 грн, а прожитковий мінімум – 2589 грн.

Наступного року найбільше коштів буде спрямовано на національну безпеку і оборону – 1141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП. Також у 2023 році в державному бюджеті передбачено 35,5 млрд грн на Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Обсяг коштів на Державний дорожній фонд закладається у розмірі 64,3 млрд грн. Очікується, що у 2023 році приватизація принесе бюджету 6 млрд грн. Національний банк наступного року має перерахувати до бюджету частину прибутку до розподілу у розмірі не менш як 71 млрд грн.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що дефіцит держбюджету будуть покривати за рахунок допомоги партнерів, для цього потрібно залучити 38 млрд доларів.