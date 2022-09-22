Індексація пенсій відбудеться у березні 2023 року

Попри війну українським пенсіонерам у березні 2023 року проіндексують пенсії. Як і раніше, у березні пенсійні виплати збільшать з урахуванням розміру інфляції та динаміки зміни заробітних плат, запевнив в ефірі телемарафону «Єдині новини» заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, повідомила ТСН.

За його словами, другим пріоритетним напрямом держбюджету 2023 року після сектору безпеки стала саме соціальна сфера, на яку планують спрямувати понад 800 млрд грн. Ці кошти спрямують на соціальну допомогу, субсидії, пенсійні виплати та індексацію пенсій.

«Щорічна індексація пенсій відбудеться. З першого березня ми плануємо провести відповідну індексацію з урахуванням зростання інфляційних процесів і в проекті бюджету на наступний рік видатки на це закладено», – повідомив Віталій Музиченко.

Щодо підвищення прожиткового мінімуму, то, за словами заступника міністра, у 2023 році він невеликими темпами буде переглянутий, але його зростання становить близько 5,4 %.

Водночас, як ми повідомляли раніше, у наступному році в Україні не планують підвищувати мінімальну зарплату. Вона буде на рівні грудня поточного року.