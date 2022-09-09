Мінімальна зарплата у 2023 році буде така, як у грудні 2022 рокузалишиться на вірвні

У 2023 році в Україні не будуть підвищувати мінімальну зарплату. Вона залишиться на рівні грудня поточного року, повідомив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

«У наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року», - наголосив Роман Єрмоличев.

Наразі мінімальна зарплата становить 6500 грн. Бюджетом на 2022 рік передбачалося її підвищення з 1 жовтня до 6700 грн.

За словами посадовця, медицина також залишається пріоритетом фінансування на наступний рік.

«Наразі ми дискутуємо із Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Тому планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені», ‒ повідомив Роман Єрмоличев.