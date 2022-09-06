Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це вона написала у Twitter у понеділок, 5 вересня, після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

«Ситуація в Україні все ще потребує нашої постійної підтримки. На додаток до 10 мільярдів євро, які ми надали на цей час, ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня», – написала вона.

The situation on the ground in still requires our unabated support.



On top of the €10 billion we have provided so far, we will propose an additional €5 billion in macro-financial assistance this week.



The EU will be by Ukraine’s side, for as long as it takes. pic.twitter.com/G4PAwSwDrQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022

5 вересня Урсула фон дер Ляєн провела зустріч у Брюсселі із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За підсумками зустрічі Шмигаль повідомив, що з 1 жовтня Україна отримає «митний безвіз» із ЄС.

Як повідомляв ZAXID.NET, Єврокомісія також перерахує до українського держбюджету 500 млн євро, які буде витрачено на житло й навчання для внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку аграрного сектору.