Голова Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це вона написала у Twitter у понеділок, 5 вересня, після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
«Ситуація в Україні все ще потребує нашої постійної підтримки. На додаток до 10 мільярдів євро, які ми надали на цей час, ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня», – написала вона.
5 вересня Урсула фон дер Ляєн провела зустріч у Брюсселі із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За підсумками зустрічі Шмигаль повідомив, що з 1 жовтня Україна отримає «митний безвіз» із ЄС.
Як повідомляв ZAXID.NET, Єврокомісія також перерахує до українського держбюджету 500 млн євро, які буде витрачено на житло й навчання для внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку аграрного сектору.