ЄС та Україна підписали угоду щодо 500 млн євро бюджетної підтримки для України. Про це пише «Європейська правда».

Документ підписали під час 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що проходить сьогодні у Брюсселі. На зустрічі найвищими посадовцями ЄС є головний дипломат Жозеп Боррель та єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, від України – прем’єр Денис Шмигаль.

«Єврокомісія та Україна підписали нову програму підтримки бюджету на 500 млн євро - як частину коштів, анонсованих президенткою Урсулою фон дер Ляєн у рамках кампанії ‘Stand up for Ukraine' у квітні та конференції міжнародних донорів у Варшаві, що відбулась у травні. Це грантове фінансування ЄС допоможе забезпечити житло й навчання для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається, а також підтримати аграрний сектор», – зазначають у комюніке.

Це один із загалом чотирьох документів, підписаних на полях Ради асоціації.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз спрямує десять мільйонів євро на підтримку української освітньої системи. Надані кошти підуть як на забезпечення безпеки офлайн-навчання, так і на підтримку дистанційного освітнього процесу.