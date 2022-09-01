Європейський Союз спрямує десять мільйонів євро на підтримку української освітньої системи. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас під час брифінгу в Києві, повідомляє «Укрінформ».

«Наразі в країнах ЄС перебувають близько пів мільйона українських школярів і студентів. Водночас мільйони представників учнівства й студентства сьогодні розпочинають новий навчальний рік в Україні. Ми докладемо всіх можливих зусиль для того, щоб надати підтримку та допомогу цій категорії населення як в ЄС, так і в Україні», – заявив Схінас.

Віце-президент ЄК уточнив, що надані кошти підуть як на забезпечення безпеки офлайн-навчання, так і на підтримку дистанційного освітнього процесу.

«Кожна війна – це війна проти дітей. Разом із Міністерством освіти і науки України ми відзначаємо початок навчального року в Києві з почуттям рішучості. Починаючи з сьогоднішнього дня, ЄС виділить 10 мільйонів євро, щоб допомогти забезпечити безпечні місця для фізичного навчання й підтримати програму дистанційного навчання в Україні», – написав він.

Крім того, за словами Схінаса, Євросоюз надаватиме Україні всю необхідну допомогу в питанні медичної евакуації, а також буде забезпечувати потреби пацієнтів з нашої держави на території Європи.

До слова, 27 серпня стало відомо, що Кабмін розподілив субвенцію регіонам для придбання шкільних автобусів та виділив кошти на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання.