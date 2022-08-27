Кабмін розподілив субвенцію регіонам для придбання шкільних автобусів та виділив кошти на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у контексті підготовки до нового навчального року Уряд перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.

«Через повномасштабне російське вторгнення багато закладів освіти були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових», – зазначив прем’єр.

Окремо 1,4 млрд грн уряд виділяє на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Йдеться про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

Також паралельно із закупівлями продовжуються ремонти критичної інфраструктури й інша підготовка до опалювального сезону. Стан готовності зараз 75%.