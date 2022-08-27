Уряд виділив 2,1 млрд грн на підготовку до навчального року та опалювального сезону
753 млн грн Кабмін виділив на придбання шкільних автобусів
Кабмін розподілив субвенцію регіонам для придбання шкільних автобусів та виділив кошти на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, у контексті підготовки до нового навчального року Уряд перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.
«Через повномасштабне російське вторгнення багато закладів освіти були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових», – зазначив прем’єр.
Окремо 1,4 млрд грн уряд виділяє на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання. Йдеться про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.
Також паралельно із закупівлями продовжуються ремонти критичної інфраструктури й інша підготовка до опалювального сезону. Стан готовності зараз 75%.