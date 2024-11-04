Старт навчання для ветеранів – у грудні

Львівських ветеранів та ветеранок навчатимуть на ІТ-фахівців. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій уклав меморандум про співпрацю з Академією для Героїв. Документ передбачає підтримку у сфері ІТ-освіти.

«В межах меморандуму плануємо спільно залучати ветеранів до чинних освітніх програм Академії для Героїв, а також розробляти і реалізовувати нові навчальні програми у цій галузі. Співпраця охоплюватиме проведення конференцій, круглих столів, тренінгів, лекцій, культурних та просвітницьких зустрічей тощо», – повідомили на сторінці Центру надання послуг ветеранам.

Партнери очікують, що співпраця сприятиме залученню ветеранів до освітніх програм, а також надасть можливість для їхнього всебічного розвитку.

Академія для Героїв оголосила набір на безкоштовні IT-курси для ветеранів війни. 10-місячний курс Full Stack Development триватиме у Львові. Деталі навчання тут.

Що включає курс Full Stack розробки?