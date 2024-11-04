Ветеранів безкоштовно навчатимуть на IT-курсах у Львові
Львівських ветеранів та ветеранок навчатимуть на ІТ-фахівців. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій уклав меморандум про співпрацю з Академією для Героїв. Документ передбачає підтримку у сфері ІТ-освіти.
«В межах меморандуму плануємо спільно залучати ветеранів до чинних освітніх програм Академії для Героїв, а також розробляти і реалізовувати нові навчальні програми у цій галузі. Співпраця охоплюватиме проведення конференцій, круглих столів, тренінгів, лекцій, культурних та просвітницьких зустрічей тощо», – повідомили на сторінці Центру надання послуг ветеранам.
Партнери очікують, що співпраця сприятиме залученню ветеранів до освітніх програм, а також надасть можливість для їхнього всебічного розвитку.
Академія для Героїв оголосила набір на безкоштовні IT-курси для ветеранів війни. 10-місячний курс Full Stack Development триватиме у Львові. Деталі навчання тут.
Що включає курс Full Stack розробки?
- Оволодіння сучасними технологіями веброзробки: React, Node.js та іншими фреймворками.
- Практичні проєкти з реальними завданнями для підготовки до роботи в IT-компаніях.
- Розвиток Soft Skills: командна робота, управління проєктами і навички ефективної комунікації.
- Підвищення рівня англійської мови.