Російські силовики затримали 31 людей, зокрема 4 журналістів

Силовики окупаційної російської влади в Сімферополі ввечері 23 листопада провели затримання десятків кримських татар, які прийшли до СІЗО для зустрічі адвоката, якого раніше засудили до адміністративного арешту. Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Як повідомляється, люди прийшли до СІЗО для того, аби зустріти адвоката Едема Семедляєва. Сьогодні завершився 12-денний термін його адміністративного ув’язнення, призначений окупаційним судом.

Операція силовиків почалася о 18:30 за Києвом, ще до виходу адвоката.

За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, російські силовики затримав 31 людей, зокрема 4 журналістів.

Денісова стверджує, що їх утримують у Київському відділенні поліції Сімферополя, але незабаром їх мають розвезти в інші відділки.

Денісова засудила незаконні затримання українських громадян окупаційною владою півострова. Вона додала, що такі дії порушують статтю 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу вираження поглядів.

Затриманих доправили до трьох районних відділків окупаційної поліції Сімферополя.

Едем Семедляєв вийшов з СІЗО о 19:00 годині за Києвом.

Адвоката Едема Семедляєва на 12 діб та засудив до штрафу 4 тис. рублів за нібито «непокору законним вимогам поліції». Російські силовики вимагали, щоб Семедляєв не знімав, як складають протоколи на затриманих кримських татар.

Зазначимо, що впродовж останнього місяця в окупованому Криму відбулося кілька затримань кримських татар. Зокрема, 25 жовтня у Сімферополі було затримано 21 кримського татарина. Активісти прийшли послухати адвокатів, котрі мали брати участь у розгляді апеляції на вирок фігурантам справи Хізб ут-Тахрір. Людей затримують під будинками судів, управління ФСБ та відділів поліції, куди активісти приходять підтримати своїх співвітчизників. Згодом на затриманих складають адмінпротоколи та російські суди Криму штрафують активістів.

У Росії, а також в окупованому нею Криму, члени міжнародної ісламської політичної організації Хізб ут-Тахрір регулярно зазнають переслідувань. Представники організації називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламську «Халіфат», але відкидають терористичні методи досягнення цього.