Чоловік був учасником боїв на території Донецької та Луганської областей

Новим заступником голови Чернівецької облдержадміністрації став 50-річний Дмитро Данишук, посадовець займатиметься оборонними питаннями. До цього чоловік понад 20 років служив у Збройних силах України та три роки у Службі безпеки України. Про призначення нового заступника у середу, 29 грудня, повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.

«Сергій Осачук призначив заступника, що куруватиме військовий напрямок. Така необхідність виникла через те, що із 1 січня 2022 року вступає в дію Закон України «Про основи національного спротиву», метою якого є підвищення обороноздатності держави. Відтак у краї активно формують бригади та батальйони територіальної оборони, у яких служитимуть за контрактом. Також у громадах набиратимуть і добровольчі загони», – йдеться в повідомленні прес-служби ОДА.



Хто такий Дмитро Данищук

Дмитру Данищуку 50 років, за фахом він радіоінженер, закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку. Також в Одеській юридичній академії здобув кваліфікацію магістра правоохоронної діяльності. Понад 20 років служив у Збройних силах України та три роки – в Управлінні Служби безпеки України у Чернівецькій області. Брав участь у бойових діях у складі об’єднаних сил НАТО та миротворчій операції у складі KFOR (у Косово).

Крім того, чоловік був учасником боїв на території Донецької та Луганської областей. Відзначений Радою національної безпеки й оборони України нагрудним знаком «Захиснику України», кавалер ордена Данила Галицького. Вільно володіє англійською та сербською мовами.

Данищук отримав орден Данила Галицького, як полковник запасу, захисник України, учасник бойових дій в Іраку, Косово, Кувейті

«Це кадровий військовий, людина, яка чверть століття провела у збройних силах, із великим бойовим досвідом. Він воював не лише на Сході України, а й у Кувейті, Іраку, Косово, має також юридичну підготовку. Тому полковник Данищук буде координувати діяльність усіх інституцій та організацій, що відповідають за відсіч імовірному ворогу у разі збройної військової агресії», – розповів про новопризначеного Сергій Осачук.