Система захистить міст від руйнування перевантаженими вантажівками

На новозбудованому мості в селі Розтоки неподалік Вижниці встановили систему зважування вантажівок у русі, це вже третя система встановлена в Чернівецькій області. Як йдеться в повідомленні Служби автодоріг, пристрій не лише визначатиме вагу та швидкість автомобіля, а й дозволить контролювати стан мостового переходу.

Обладнання для системи зважування привезли з Європи, встановленням займалась підрядна організація ТОВ «Інтеграл Сістемс». «Спеціальні датчики на мосту прикріпили до балок прогонової будови. Високоточний пристрій французького виробництва не лише визначатиме вагу та швидкість транспортного засобу, а й дозволить Службі контролювати стан мостового переходу. А 4 відеокамери, які встановлені над мостом, зчитуватимуть номерні знаки», – йдеться в повідомленні прес-служби Служби автодоріг за 28 грудня.

В Службі автодоріг заявили, що об’їхати пристрій неможливо й жоден автомобіль, який переїжджає міст у Розтоках, не залишиться непоміченим. Наразі система працює у тестовому режимі. Експерти здійснюють контрольні роботи із перевірки даних. Після цього система отримає ліцензію і штрафи надходитимуть порушникам автоматично.

Зазначимо, міст у Розтоках є частиною дороги регіонального значення Р-62 «Криворівня – Путила – Вижниця – Сторожинець – Чернівці», раніше на його місці була переправа, яку у 2008 році зруйнувала повінь і з того часу транспортний зв’язок забезпечувався через два тимчасових металевих мости типу САРМ. Згодом за 250 млн грн почали будувати новий 312-метровий міст через річку Черемош, який відкрили в жовтні 2020.