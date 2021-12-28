Востаннє тариф на воду у Чернівцях підвищували 1 січня 2021 року

У Чернівцях з 1 січня на 20% зросте тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер мешканці міста платитимуть в загальному 27,91 грн за один кубометр, що на 4,65 грн більше ніж до цього. Про встановлення нового тарифу повідомила прес-служба КП «Чернівціводоканал».

Згідно з новим тарифом, побутові клієнти КП «Чернівціводоканалу» платитимуть за один кубометр водопостачання 17,92 грн, а за водовідведення одного кубометра 9,99 грн. Загальна вартість складатиме 27,91 грн, що на 4,65 грн більше ніж до цього (+20%). Крім того, тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для суб’єктів господарювання збільшився до 7,58 грн за один кубометр, раніше його вартість складала 5,58 грн (+35%).

Востаннє тариф на воду у Чернівцях підвищували 1 січня 2021 року, тоді він зріс з 19,88 грн до 23,27 грн за один кубометр.

Зазначимо, національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила підвищення тарифів ще для 44 водоканалів. Судячи із рішення НКРЕКП, найдорожче вода буде коштувати для мешканців Запоріжжя – для побутових клієнтів встановили тариф у 54,63 грн за один кубометр.