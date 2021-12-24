Під час новорічних свят вдаєшся в питання, а куди піти? Zaxid.net подбав про усе і підготував програму святкових заходів у Чернівцях на будь-який смак. Тут знайдеш актуальну інформацію, що відбуватиметься на Новий рік, так і на Різдво.

До Нового року

До 31 грудня з 10:00 по 19:00 у музеї просто неба працює резиденція святого Миколая. Для того, щоб потрапити в резиденцію потрібно попередньо узгодити час і дату з адміністрацією за номером: +380661045682. Деталі тут.

З 22 грудня у центрі культури «Вернісаж» покажуть новорічно-різдвяну виставку Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України. Деталі тут.

24 грудня о 16.00 у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука проведуть майстер-клас «Від зайчика» — створення святкової маски з Галиною Масенко.

24 грудня в Чернівецькому Гончаренко центрі покажуть новорічну казку для дітей, де окрім показу влаштують цікаві конкурси, а всі діти отримують подаруночок. Зазначимо, всі заходи в центрі є безкоштовними. Деталі тут.

25 грудня о 16.00 у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука відбудеться інклюзивний показ кінокомедії «Мій дідусь – Дід Мороз» від режисера Сергія Шляхтюка.

25 грудня о 14.00 на Соборні площі міста покажуть святкову різдвяну імпрезу «Новорічний креденець» за участю творчих колективів Культурно-мистецького центру «Садгора» та Клубу мікрорайону «Рогізна».

28 грудня о 15.00 на Центральній та Театральній площі Чернівців покажуть новорічну шоу-програму «Зимовий тур».

Новий рік

Новорічний тур у Вижниці Чернівецької області. З 28 грудня по 3 січня можна гарно відпочити та провести Новий рік у Вижниці. Усе включено: харчування, проживання, новорічний бенкет, чан, сауна, екскурсії, ігри, майстер-класи, катання на санчатах, жіночі практики та медитації. Ціна 13 тис. грн. Деталі тут.

Любите вечірки? Зустріти новий рік можна на святковій вечірці у Chaikovsky. У закладі пропонують розважальну програму з ведучим, розіграш подарунків, живу музику, фотозвіт і звісно запальні танці. Вартість входу 200 грн, попереднє бронювання необхідне лише на столики. Початок вечірки 31 грудня о 22:00. Деталі тут.

Ще одна вечірка на новорічну ніч пройде в Бартці. Столики слід бронювати завчасно, адже на новий рік всі вже будуть зайняті. Вхід у нічний клуб 100 грн. У закладі пропонують запальну вечірку, багато коктейлів, яскравих ведучих та живу музику. Деталі тут.

До Різдва і по Різдві

1 січня о 14.00 на Соборній площі проведуть розважально-ігрову програму для дітей «Ялинка скликає друзів» за участю колективів Центру дозвілля дітей та юнацтва парк ім. Ю.Федьковича.

З 1 по 5 січня о 13.00 у Центральному парку культури й відпочинку ім. Т.Г.Шевченка покажуть культурно-розважальну програму для дітей «Новорічні мандри!». Також тут розмістили атракціонний комплекс, який працюватиме до закінчення свят.

2 січня о 14.00 на Соборній площі проведуть розважальну програму для дітей «Новий рік з зимою йдуть веселою ходою» за участю колективів Будинку фольклору «Роша-Стинка» та клубу мікрорайону «Цецино».

4 січня о 14.00 на Соборній площі міста покажуть новорічно-різдвяну виставу «Як це називається?» народного аматорського літературного театру Будинку естетики та дозвілля.

5 січня о 14.00 на Соборній площі покажуть новорічну театралізовану концертно-розважальну програму для дітей «Зимова феєрія» за участю колективів Будинку культури творчої молоді «Автограф».

7 січня впродовж дня на Соборній площі пройдуть святкові програми колективів релігійних громад міста.

8 січня о 13.00 у Центральному парку культури й відпочинку ім. Т.Г.Шевченка відбудеться святкова програма «Щоб весела коляда в хату радість принесла!».

8 січня о 14.00 на Соборній площі покажуть концертну програму «Ясна зірка зійшла – коляда прийшла!» за участю аматорських колективів Центрального Палацу культури.

9 січня о 12.00 на Центральній площі пройде мистецьке свято «Колядують Чернівці».

9 січня о 14.00 у культурно-мистецькому центрі «Садгора» пройде фестиваль колядок «Різдвяні зустрічі».

9 січня о 14.00 на Соборній площі відбудеться концертно-розважальна програма «Різдвяні передзвони» за участю колективів Культурно-просвітницького центру.

14 січня о 14.00 на Соборній площі відбудеться театралізоване концертно-розважальне дійство «Буковинська Меланія!» (аматорський колектив «Роша» та Будинок культури «Ленківці»).

15-16 січня впродовж дня на площі Філармонії проходитиме популярний фестиваль маланок «Маланка – FEST». Деталі тут.

Минулоріч фестиваль Маланки не проводили через карантин, однак свято в місті традиційне

19 січня о 13.00 на площі Пресвятої Марії пройде свято Водохреща, загальноміське освячення води.

Центральний Палац культури м. Чернівців, площа Театральна