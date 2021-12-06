Резиденцію облаштували у старовинній столітній хаті в музеї просто неба

На околицях Чернівців в неділю, 5 грудня, урочисто відкрили резиденцію святого Миколая. Прийматиме дітей Чудотворець в автентичному старовинному будиночку у музеї просто неба щодня з 10:00 до 19:00 за попереднім записом. Про відкриття резиденції повідомила чернівчанка Алла Мазур.

«На території обласного музею народної архітектури та побуту сьогодні відбулось урочисте відкриття буковинської резиденції св. Миколая. Резиденція св.Миколая розпочинає свою роботу 6 грудня з 10.00 до 19.00, щоденно», – йдеться в повідомленні Алли Мазур.



Для того, щоб потрапити в резиденцію потрібно попередньо узгодити час і дату з адміністрацією за номером: +380661045682. У резиденції ZAXID.NET розповіли, що квиток для однієї дитини коштує 130 грн, за супровід батьки платять менше – 40 грн. У вартість квитка входить екскурсія по резиденції, розмова зі святим Миколаєм та подарунок – листівка, календарик, дерев'яна іграшка та пряник.

Безплатний вхід для дітей з інвалідністю та дітей-сиріт передбачений на 19 грудня, однак право відвідати резиденцію пільговим категоріям визначає управління освіти міськради, яке попередньо формує список дітей. В резиденції уточнили, що працюватимуть до 31 грудня включно, однак якщо буде попит роботу продовжать.

Зазначимо, на території резиденції цьогоріч облаштували ялинки з гірляндами та прикрасами, а також фотозону із дерева. Окрім того, навколо будиночка встановили ілюстрації різних звірят.