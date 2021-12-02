Швидкісний потяг зі Львова до Чернівців не курсуватиме два тижні
«Укрзалізниця» на два тижні припинила курсування швидкісного потягу зі Львова до Чернівців. Як повідомив ZAXID.NET речник Львівської залізниці Андрій Везденко, скасування пов’язано з плановим ремонтом потягу. Заміни щодо цього сполучення не передбачили, адже цим маршрутом курсують ще два потяги.
«Швидкісний потяг «Чернівці-Львів» скасовували у зв’язку з поточним ремонтом дизель-поїзда. Орієнтовно відновити сполучення мають з 16 грудня. Квитки з продажу зняли. Про заміну потяга не йдеться», – розповів ZAXID.NET Андрій Везденко.
Відомо, що раніше потяг курсував щодня, окрім четверга. Він відправлявся з Чернівців о 6:00 та прибував до Львова о 10:00. Наразі по непарних числах до Львова з Чернівців можна дістатись потягом «Чернівці-Одеса», також через Львів їде потяг «Чернівці-Київ», що зупиняється у Коломиї, Івано-Франківську та Снятині.
Нагадаємо, 1 грудня, голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук після зустрічі з керівником «Львівська залізниця» Юрієм Іщуком повідомила, що у Західному регіоні планується запустити новий дизель-потяг ДПКр-3 за маршрутом «Львів-Тернопіль-Чернівці-Коломия».
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