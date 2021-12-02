Відновити сполучення потягу «Чернівці-Львів» планують до 16 грудня

«Укрзалізниця» на два тижні припинила курсування швидкісного потягу зі Львова до Чернівців. Як повідомив ZAXID.NET речник Львівської залізниці Андрій Везденко, скасування пов’язано з плановим ремонтом потягу. Заміни щодо цього сполучення не передбачили, адже цим маршрутом курсують ще два потяги.



«Швидкісний потяг «Чернівці-Львів» скасовували у зв’язку з поточним ремонтом дизель-поїзда. Орієнтовно відновити сполучення мають з 16 грудня. Квитки з продажу зняли. Про заміну потяга не йдеться», – розповів ZAXID.NET Андрій Везденко.

Відомо, що раніше потяг курсував щодня, окрім четверга. Він відправлявся з Чернівців о 6:00 та прибував до Львова о 10:00. Наразі по непарних числах до Львова з Чернівців можна дістатись потягом «Чернівці-Одеса», також через Львів їде потяг «Чернівці-Київ», що зупиняється у Коломиї, Івано-Франківську та Снятині.

Нагадаємо, 1 грудня, голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук після зустрічі з керівником «Львівська залізниця» Юрієм Іщуком повідомила, що у Західному регіоні планується запустити новий дизель-потяг ДПКр-3 за маршрутом «Львів-Тернопіль-Чернівці-Коломия».